Opnieuw streaker bij radio-optreden: Tim Knol loopt boos weg bij Giel

Tim Knol had het eerder nog opgenomen voor zangeres Maan, nadat tijdens haar optreden bij Radio 538 een blote man de studio in was gelopen. De zangeres raakte zo overstuur dat ze van schrik begon te huilen. Op Twitter riep Knol collega's op om 538 te boycotten: "Ongelooflijke prutsers. Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kutradiozender gaan om zijn liedje te promoten."

Nadat ook anderen kritiek uitten op de grap, bood 538-dj Frank Dane zijn excuses aan, die Maan aanvaarde.

Boos geweest

Voor het optreden van Knol op Radio Veronica van vanochtend kwam Beelen terug op het incident. "Ik ben zo boos op je geweest en ik heb getwijfeld of ik je zou uitnodigen. Ik dacht toen: jij weet helemaal niet waar dit over gaat", zei de dj. "Jij wist niet dat Frank en Maan een traditie hebben in elkaar 'fucken' tijdens een optreden."

Knol bleef achter zijn kritiek staan. "Ik ben ook heel blij dat je geen stripper hebt ingehuurd", grapte hij nog.

Nadat Knol met zijn band een minuut had gespeeld, kwam de vrouwelijke stripper in politie-uniform binnen en begon ze zich uit te kleden. De zanger liep hierop direct boos de studio uit.

Laag zakken

Bij de uitgang van het gebouw vroeg Giel waarom Knol wegliep. "Hier voel ik me te serieus voor. Ik had niet verwacht dat je dit zou doen, dat je zo laag zou zakken."

Knol weigerde zijn optreden af te maken en terwijl de instrumenten werden ingepakt, ging de ruzie door. "Je kan toch gewoon een nummer spelen en dan opnieuw beginnen", vroeg Beelen. "Mensen, kijkt u uit met naar het theater gaan. Maakt u vooral geen grappen, klapt u niet te hard, want de artiest wenst wel serieus te worden genomen."