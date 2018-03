Britten verbijsterd: regering bestelt brexit-paspoorten in het buitenland

Het lijkt erop dat de paspoorten die de Britten krijgen na de brexit, niet in Groot-Brittanniƫ zelf worden gemaakt. Regeringswoordvoerders ontkennen dat er een deal is, maar bronnen vertellen aan The Guardian dat de nieuwe blauwgekleurde documenten worden gemaakt door het Frans-Nederlandse bedrijf Gemalto. Dat krijgt de voorkeur boven de Britse firma De La Rue. De klus gaat de overheid zo'n 570 miljoen euro kosten.

Het nieuwe blauwe paspoort moest het symbool worden van de hernieuwde Britse onafhankelijkheid en de nationale identiteit versterken. Maar de kwestie leidt nu vooral tot ergernis. Bill Cash, parlementslid voor de Conservatieven, vindt het "verkeerd en symbolisch gezien helemaal fout".

Nationale vernedering

Oud-minister Patel van Ontwikkelingssamenwerking noemt de situatie "pervers". De pro-brexit-politicus zegt dat het een historisch moment had moeten zijn, maar dat het nu een nationale vernedering is.

De brexit-woordvoerder van de Liberal Democrats zegt dat het gedoe met de paspoorten een farce is geworden. "Doordat een buitenlands bedrijf de documenten maakt, moeten we ook nog de hoofdprijs betalen. We moeten ze importeren terwijl de waarde van het pond is gedaald."

De Britse overheid is van plan de nieuwe paspoorten eind 2019 in te voeren.