Meerderheid Weesp wil aansluiting bij Amsterdam

Een meerderheid van de inwoners van Weesp wil dat hun gemeente zich aansluit bij Amsterdam. In een referendum koos 57,4 procent van de stemmers voor een fusie met de hoofdstad, terwijl 42,6 procent koos voor aansluiting bij de gemeente Gooise Meren.

Volgens de gemeenteraad van Weesp is de gemeente, met zo'n 19.000 inwoners, te klein om in de toekomst zelfstandig te blijven. De raad besloot in oktober vorig jaar dat de gemeente zich daarom moest aansluiten bij Amsterdam. Een lokaal actiecomité vond dat de inwoners zelf moesten kunnen kiezen en haalde bijna 700 handtekeningen op om een referendum mogelijk te maken.

62 procent van de kiesgerechtigden kwam opdagen.