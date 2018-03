Zuckerberg zegt nu toch sorry tegen Facebook-gebruikers

Mark Zuckerberg heeft op televisie spijt betuigd over de gang van zaken rond het databedrijf Cambridge Analytica. "Dit was een grote schending van vertrouwen en het spijt me dat het is gebeurd", zei Zuckerberg in een interview met CNN.

Tot nu toe had Zuckerberg wel toegegeven dat Facebook fouten had gemaakt, maar excuses had hij nog niet aangeboden. Ook was dit de eerste keer dat hij zich in het openbaar uitliet over het schandaal, dat voor Facebook nog niet voorbij is.

Aan de tand voelen

Zowel de autoriteiten in Amerika als in Europa willen Zuckerberg aan de tand voelen over de manier waarop Facebook is omgegaan met de zaak-Cambridge Analytica. Dat data-analysebedrijf maakte in 2014 de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers buit en zette die vervolgens in om politieke campagnes te beïnvloeden.

Facebook zou geweten hebben van de 'diefstal' van de gegevens en de vraag is nu of het bedrijf willens en wetens de andere kant uit heeft gekeken.

Zuckerberg zegt dat hij bereid is om te getuigen in een hoorzitting van het Amerikaanse Congres over de zaak.

Strengere regels

Zuckerberg zei tegen CNN ook dat hij openstaat voor strengere regels rond de verspreiding en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers van social media. Hij wil daar met de autoriteiten over spreken. "De vraag is niet óf er extra regels moeten komen, maar welke."

De topman kondigde aan dat Facebook ook zelf de regels gaat aanpassen, waardoor het lastiger wordt om op grote schaal data van gebruikers te misbruiken.