Dit waren de belangrijkste thema's om naar de stembus te gaan

Veiligheid, gezondheidszorg en kwaliteit van de woonomgeving waren de meest doorslaggevende thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een online opinieonderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS onder ruim 32.000 respondenten.

Voor 32 procent van de respondenten was veiligheid het meest doorslaggevende thema, gevolgd door gezondheidszorg (30 procent), kwaliteit van de woonomgeving (ook 30 procent), wonen (25 procent) en voorzieningen voor ouderen (21 procent).

Veel minder belangrijk vonden kiezers immigratie en integratie (10 procent), voorzieningen voor jeugd (7 procent), cultuur (6 procent) en sport (5 procent).

Landelijke politici te prominent

Verder werd de campagne te veel beheerst door landelijke politici, vindt 60 procent van de kiezers. Vooral mensen die op lokale en linkse partijen stemden, onderschrijven deze stelling.

Zes op de tien mensen die vandaag hebben gestemd voor de gemeenteraad, hebben zich laten leiden door overwegingen op het gebied van gemeentelijke politiek, terwijl dat voor 12 procent gold voor de landelijke politiek. Een kwart van de respondenten zegt dat beide een even grote rol hebben gespeeld.

Ambtelijke bureaucratie

Voor kiezers van lokale partijen is het tegengaan van ambtelijke bureaucratie vaker een belangrijk thema dan dat het voor kiezers van andere partijen is. Van de stemmers op lokale partijen vindt 14 procent het tegengaan van bureaucratie een belangrijk thema, bij stemmers op landelijke partijen ligt dit tussen de 3 en 11 procent.

Waarom stemden mensen niet?

Redenen om níet te gaan stemmen waren een gebrek aan interesse in de (gemeentelijke) politiek (31 procent), of gebrek aan vertrouwen in de gemeentelijke politiek (26 procent). Een vijfde van de respondenten vindt dat zijn stem er niet toe doet, en 15 procent wist niet op welke partij hij of zij moest stemmen.

Hieronder de belangrijkste thema's deze verkiezingen voor stemmers per partij.