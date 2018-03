Klaver beleeft 'historische' avond, trotse Kuzu ziet politiek veranderen

Net als Pechtold wees CDA-leider Buma op de grote versplintering in het politieke landschap. Volgens hem is het CDA een van de weinige landelijke partijen die zich handhaven. Hij wil ook in de gemeenten "verantwoordelijkheid nemen". Buma benadrukte dat in de uitslagen grote verschillen zitten tussen de gemeenten.

Coalitiegenoot Segers van de ChristenUnie reageerde dankbaar. Volgens hem word je als partij ook afgerekend op de deelname aan de coalitie en de aanhang van zijn partij lijkt redelijk stabiel.

PvdA-leider Asscher wees erop dat zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar enorm heeft verloren en dat de PvdA nu in een aantal gemeenten beter scoort dan toen. Maar hij erkende dat er ook gemeenten zijn waarvoor dat niet geldt. "Het is een dubbel beeld."

Flinke uitbreiding

PVV-voorman Wilders, die met zijn partij in veel meer gemeenten meedeed dan de vorige keer, benadrukte de "flinke uitbreiding" van de PVV. Hij hoopt dat, anders dan in de landelijke politiek, de PVV in gemeenten niet wordt uitgesloten om mee te besturen. Wilders gaf toe dat hij in steden als Rotterdam en Venlo op een beter resultaat had gerekend.

SP-leider Marijnissen erkende dat haar partij het in veel grote steden niet goed heeft gedaan. Maar volgens haar is er een wisselend beeld. Ze zei dat er opnieuw een "stevig fundament" is gelegd. Marijnissen benadrukte dat er ook gemeenten zijn waar de SP heeft gewonnen.

Denk is een van de grote winnaars. Partijleider Kuzu sprak van een fantastische avond. Volgens hem eisen zijn kiezers een plek op in de samenleving. Hij wil in verschillende gemeenten graag meebesturen. "Het politieke landschap is aan het veranderen."