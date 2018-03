Winkels failliete modeketen Supertrash blijven voorlopig open

Alle winkels van het failliet verklaarde modemerk Supertrash blijven voorlopig gewoon open. Het gaat om twaalf modezaken in Nederland en Belgiƫ. Dat laat een woordvoerder van de curator weten.

Gisteren werd het faillissement van het modemerk aangevraagd en uitgesproken. Presentatrice en zakenvrouw Olcay Gulsen stond tot voor kort aan het roer van Supertrash. Drie weken geleden volgde Charles Paape haar op. Gulsen is nog wel aandeelhouder.

Ingezet op doorstart

De curator zet in op een doorstart van het modemerk. Hij bekijkt nu wat er moet gebeuren om de boel zo snel mogelijk op de rit te krijgen. Volgens de woordvoerder zal dat enkele dagen duren.

Supertrash heeft ongeveer honderd werknemers. Het heeft vijf eigen winkels; de zeven andere Supertrash-zaken zijn in handen van zelfstandigen. Of zij doorgaan met hun bedrijf, bepalen ze uiteindelijk zelf. "Als hier geen voorraad Supertrash meer is, kunnen ze zelf besluiten om te stoppen of bijvoorbeeld andere kleding gaan verkopen", zegt de woordvoerder.