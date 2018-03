Modeketen Supertrash van Olcay Gulsen vraagt faillissement aan

Supertrash, het modemerk van ondernemer Olcay Gulsen, heeft vandaag faillissement aangevraagd. Dat laat Gulsen weten in het programma RTL Boulevard. Er werken 150 mensen bij het bedrijf.

"De aandeelhouders hebben besloten om niet verder te gaan met de organisatie", aldus Gulsen. Het bedrijf zou te veel verlies maken.

Gulsen nam het Amerikaanse kledingmerk in 2008 over. Het ging al langer niet goed met de winkelketen. Drie weken geleden trad Gulsen terug als ceo. Ze is nog wel aandeelhouder.

Of er kans is op een doorstart of een overname is nog onduidelijk.