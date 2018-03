Plein krijgt naam van slachtoffer aanslagen Molenbeek

In Molenbeek is vanochtend een plein vernoemd naar een slachtoffer van de aanslagen in Brussel. Morgen is het precies twee jaar geleden dat de aanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek werden gepleegd. Er vielen 32 doden en 340 mensen raakten gewond.

Het plein Chant d'Alouette is nu omgedoopt tot het Loubna Lafquiriplein. Loubna Lafquiri was een vrouw met drie kinderen die in Molenbeek woonde. De sportlerares nam op 22 maart 2016 de metro om naar haar werk te gaan. In het metrostation kwam ze op 34-jarige leeftijd om het leven.

Haar man Mohammed El Bachiri, haar familie, de ambassadeur van Marokko, inwoners en schoolkinderen onthulden vanochtend een gedenkteken op het plein.

Maalbeek vervangt reclame

Om alle slachtoffers te eren, staat er op de reclameborden in metrostation Maalbeek een lijst met namen van de zestien mensen die daar omkwamen. De lijst is tot volgende week maandag te zien.

De aanslag in Brussel wordt dit jaar niet uitgebreid herdacht. Morgen wordt om 09.11 uur, het tijdstip van de aanslag, een minuut stilte gehouden bij het metrostation. Onder anderen de Belgische premier Michel en de burgemeester van Brussel leggen dan een bloemenkrans neer. Ook worden de namen van de zestien slachtoffers omgeroepen door de luidsprekers in het metrostation.

Premier Michel is ook op vliegveld Zaventem, waar eveneens een minuut stilte wordt gehouden.