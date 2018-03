Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Ook wordt de coöperatie verzocht haar activiteiten met onmiddellijke ingang staken. Reden voor het onderzoek is dat de coöperatie besloten heeft een zelfdodingsmiddel te bestellen, en hulp bij zelfdoding is strafbaar.

De CLW maakte in september het plan bekend om aan leden een zelfdodingsmiddel ter beschikking te stellen als die daarom vragen. De hoeveelheid die nu wordt besteld, is naar verwachting genoeg voor duizend mensen, meldt het OM.

Criminele organisatie

Alleen artsen die in het kader van euthanasie betrokken zijn bij het beëindigen van een leven en die de wettelijke zorgvuldigheidsnormen naleven, zijn niet strafbaar. Het verspreiden van een zelfdodingsmiddel door leden van de coöperatie is dat wel.

In het onderzoek wordt ook de organisatiestructuur van de Coöperatie Laatste Wil onder de loep genomen. Het OM bekijkt of er sprake is van het deelnemen aan een organisatie die als doel heeft misdrijven te plegen.

Ook overweegt het OM een kort geding om de activiteiten van de coöperatie te laten verbieden.

Dood jonge vrouw

De Coöperatie Laatste Wil informeert haar leden sinds vorig jaar over het bestaan van het middel. Onlangs ontstond ophef toen bleek dat een vrouw van19 met het middel een einde aan haar leven had gemaakt. Minister De Jonge van Volksgezondheid noemde het afgelopen vrijdag "ongewenst, onverantwoordelijk en mogelijk zelfs strafbaar" dat de CLW een dodelijk poeder levert aan particulieren. Hij gaat met de organisatie in gesprek.

Bedrijven die het middel maken, hebben besloten niet meer rechtstreeks aan particulieren te leveren na de dood van de 19-jarige vrouw.

De Coöperatie laat in een reactie op haar website weten dat het bestuur de brief van het OM zal bestuderen. Volgens de CLW is er "geen sprake van strafbare handelingen". De leden worden van de voortgang op de hoogte gehouden.