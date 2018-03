'Leveranciers 'zelfmoordpoeder' leveren niet meer aan particulieren'

Bedrijven die het middel leveren dat bekendstaat als "zelfmoordpoeder" leveren niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs de aanbieders. Aanleiding voor de stop is de dood van de 19-jarige Ximena Knol op 22 februari, nadat zij het middel had ingenomen.

Het middel waarmee je jezelf snel en pijnloos kan doden, wordt gebruikt in de levensmiddelen- en metaalindustrie. Ximena had het bedrijf waar zij het heeft gekocht verteld dat zij het voor een project op school nodig had, zei haar vader bij RTL. "Een dag later had ze het binnen". Drie weken later nam ze het in.

Het bewuste bedrijf stopte met de verkoop nadat de vader van Ximena over haar dood had verteld. "Dan draait je maag heel erg om", zei een woordvoerder in de uitzending. Het bedrijf en ook alle andere leveranciers leveren nu alleen nog aan bedrijven.

Mogelijk strafbaar

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) informeert haar leden sinds vorig jaar over het bestaan van het middel. Dat wordt haar door de ouders van Ximena zeer kwalijk genomen. Volgens hen wordt het voor mensen in geestelijke nood te gemakkelijk gemaakt om uit het leven te stappen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid noemde het vandaag "ongewenst, onverantwoordelijk en mogelijk zelfs strafbaar" dat CLW het poeder voor leden beschikbaar stelt. Hij zal daarover contact opnemen met de coöperatie.