Ouders omgekomen militairen Mali doen aangifte tegen Defensie

De ouders van de twee Nederlandse militairen die tijdens een missie in Mali omkwamen, doen aangifte van dood door schuld tegen Defensie. Ze willen dat de verantwoordelijken worden opgespoord.

Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in 2016 om bij een oefening met een granaat. Die ontplofte, waardoor ook drie militairen gewond raakten.

Veiligheid

De nabestaanden was verteld dat een productiefout in de granaat de oorzaak van de ontploffing was, maar volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid kocht Defensie "in den blinde" granaten en werd het materieel nooit gecontroleerd, ook al stond in het koopcontract van de partij granaten dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Verder was de Nederlandse traumazorg in Mali niet zoals die moest zijn.

Kamp

De advocaat van de nabestaanden wil dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken wie in strijd met de Defensievoorschriften hebben gehandeld. "Als blijkt dat toenmalig minister Kamp eveneens verwijtbaar heeft gehandeld, dan klagen we hem ook aan."

Het ministerie van Defensie zegt in de Volkskrant dat het de verantwoordelijkheid neemt voor het ongeval in Mali en aansprakelijk is. "Het is nu aan het OM een besluit te nemen."

Als gevolg van het dodelijke ongeval stapte minister Hennis van Defensie op. Ook Commandant der Strijdkrachten Middendorp vertrok.