President Myanmar stapt onverwacht op: hij wil rust

President Htin Kyaw van Myanmar stapt onverwacht op. Hij wil tot rust komen, schrijft hij op Facebook. Hij was pas twee jaar president van het Zuidoost-Aziatische land.

Er wordt gespeculeerd dat de 71-jarige president een ziekte heeft, maar daarover is niets bekendgemaakt. Htin Kyaw was de eerste president in meer dan een halve eeuw die niet uit het leger voortkomt.

Het presidentschap in Myanmar is een ceremoniële functie. De echte leiding in het land is in handen van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi, maar zij kon geen president worden. Ze was getrouwd met een Brit en heeft kinderen met de Britse nationaliteit. Volgens de wet mag een politicus met zo'n achtergrond niet het hoogste ambt van het land bekleden.

Rohingya

De regering van Myanmar krijgt internationaal veel kritiek vanwege het geweld van het leger tegen de Rohingya, de moslimminderheid in het land. Volgens correspondent Michel Maas is het goed mogelijk dat de president moe is van de vragen die hij daarover voortdurend beantwoorden moet.