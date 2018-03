Politici willen uitleg van Zuckerberg, topman Cambridge Analytica geschorst

Britse en Amerikaanse politici willen dat Facebook-topman Mark Zuckerberg uitleg geeft over het gebruik van privégegevens. De oproep komt in de nasleep van de affaire rond Cambridge Analytica. De topman van dat laatste bedrijf is vanavond op non-actief gezet.

Cambridge Analytica kreeg in 2014 de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookgebruikers in handen, met het doel die voor de verkiezingscampagne van Donald Trump te gebruiken. Het bestuur van Cambridge Analytica heeft topman Alexander Nix geschorst en een onafhankelijk onderzoek aangekondigd, mede vanwege de geheime opnamen die Channel 4 maakte.

Britse Lagerhuis

Een commissie van het Britse Lagerhuis heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg opgeroepen te komen getuigen over het gebruik van privégegevens. In de uitnodiging wordt Facebook ervan beschuldigd het parlement te hebben misleid.

Lagere functionarissen hebben consequent het risico onderschat dat privégegevens zonder medeweten van de gebruikers in handen van derden zouden komen, schrijft Damian Collins, de voorzitter van de parlementscommissie die onder meer de verspreiding van nepnieuws onderzoekt. Daarom heeft de commissie besloten de topman en oprichter van Facebook zelf te laten komen. Zuckerberg is gevraagd binnen een week te reageren.

Amerikaanse Congres

Het Amerikaanse Congres zei eerder al dat Facebook uitleg moet geven. De Democratische senator Dianne Feinstein stelde vanavond dat Zuckerberg in de Amerikaanse Senaat moet komen getuigen over de zaak.

Verder meldt het financiële persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) gaat onderzoeken of Facebook de privacywetgeving heeft overtreden. Als dat zo is, dreigen hoge boetes. Facebook zegt dat de FTC een brief heeft aangekondigd, maar niet heeft laten weten dat er een formeel onderzoek komt.

Zuckerberg heeft in het openbaar nog niets gezegd over de onthulling, die zaterdag werd gedaan in The Guardian en de New York Times. Volgens deze media wist Facebook in 2015 al dat Cambridge Analytica op slinkse wijze de gegevens van 50 miljoen Amerikanen in handen had gekregen, maar deed het niets met die wetenschap.

Aandeel daalt verder

Ook het Europees Parlement wil dat Zuckerberg uitleg komt geven. Voorzitter Antonio Tajani wil duidelijkheid dat de gegevens van EU-burgers "niet zijn gebruikt om de democratie te manipuleren".

Op de Amerikaanse effectenbeurs staat het aandeel Facebook voor de tweede achtereenvolgende dag onder druk. Facebook staat zo'n 4 à 5 procent lager, nadat het gisteren al bijna 7 procent was gedaald.