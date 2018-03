Beerput gaat open rond bedrijf dat kiezers beïnvloedde met Facebookgegevens

Het in opspraak geraakte databedrijf Cambridge Analytica is bereid propaganda te verspreiden, mensen af te persen en politici in de val lokken met mooie vrouwen. Dat zegt de leiding van het bedrijf, dat werkte voor de presidentscampagne van Donald Trump en het leave-kamp van de brexit, in een door het Britse Channel 4 heimelijk opgenomen verkoopgesprek.

De video komt enkele dagen nadat bekend werd dat Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers heeft buitgemaakt, naar buiten. De gegevens zouden zijn gebruikt om Amerikaanse kiezers te beïnvloeden.

In het in scène gezette verkoopgesprek scheppen de directeuren van Cambridge Analytica op over hun tactieken, tegen iemand die zich voordoet als een potentiële presidentskandidaat uit Sri Lanka. Zij blijken bereid tot het verspreiden van propaganda en nepnieuws en het in scène zetten van schandalen, die tegenstanders in diskrediet kunnen brengen.

Geweld

Cambridge Analytica was behalve in de VS actief rond verkiezingen in Tsjechië, Argentinië, Kenia en Nigeria. Hoewel de verkiezingen in Kenia en Nigeria beide gepaard gingen met ongeregeldheden en fysiek geweld, schept Cambridge Analytica op over het werk in Afrika. In Kenia braken volgens Channel 4 rellen uit door de verspreiding van nepnieuws.

In een reactie op de uitzending van Channel 4 zegt Cambridge Analytica dat noch het bedrijf, noch de zakelijke partners "valstrikken, omkoping of honey traps" met mooie vrouwen inzetten. De uitspraken tegen de potentiële afnemer van Cambridges diensten zouden zijn gedaan "om te achterhalen of klanten onethische of illegale bedoelingen hebben".

Bekijk hieronder de hele uitzending: