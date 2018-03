Inval bij hoofdkantoor BMW om sjoemelsoftware

Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van autofabrikant BMW. Justitie verdenkt BMW van het installeren van software om te sjoemelen met de uitstootwaarden van auto's.

Agenten doorzochten het hoofdkantoor in München. Ook een locatie van de autofabrikant in Oostenrijk is doorzocht. Het OM is op zoek naar bewijs voor bewuste manipulatie van uitstootgegevens door BMW.

Vergissing

BMW heeft lang tegengesproken dat zijn auto's zijn uitgerust met zogeheten sjoemelsoftware. Het bedrijf erkende eerder wel dat in twee modellen, bij elkaar meer dan 11.000 auto's, verkeerde software was geïnstalleerd die uitstoottesten kan manipuleren. Het bedrijf zegt dat dat een vergissing was.

Vorige maand deed de Duitse justitie in verband met het dieselschandaal nog een inval bij Audi, dat onderdeel is van de Volkswagen Groep.