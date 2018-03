Boete voor aanbieden stempassen op Marktplaats

Een man uit Sprang-Capelle heeft een boete van 250 euro gekregen voor het aanbieden van zijn stempassen op Marktplaats. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In één advertentie bood de man zowel zijn stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als het referendum aan, schrijft Omroep Brabant.

De Brabander zette de advertentie vorige week dinsdag online. Iedereen kon er vrij op bieden, maar al snel werd de advertentie door Marktplaats verwijderd. De man zei zelf nooit te stemmen en dacht iemand anders met de stempassen blij te kunnen maken.

Burgemeester Kleijngeld van Waalwijk, waar Sprang-Capelle onder valt, zei eerder dat er in zijn gemeente meer illegaal stempassen zijn aangeboden via internet. Hij noemde het onacceptabel en wilde dat het Openbaar Ministerie een onderzoek instelde. De man uit Sprang-Capelle was daar niet van onder de indruk.

Het is verboden om stempassen te kopen of verkopen. Kopers of verkopers kunnen een boete krijgen niet op kan lopen tot 8200 euro of een celstraf van maximaal een half jaar.

Kopers konden overigens weinig beginnen met de stempassen, aangezien kiezers zich moeten legitimeren om te kunnen stemmen.