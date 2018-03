Veel ongelijkheid in het onderwijs: 'Het is echt vijf voor twaalf'

Crul en El Hadioui zeggen dat vooral de vroege splitsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs de kansen van kinderen met een migratieachtergrond beperken. Zij belanden daardoor al op relatief jonge leeftijd in het beroepsonderwijs en kunnen vervolgens moeilijk doorstromen naar het hoger of wetenschappelijk onderwijs.

In Duitsland is na een kritisch OESO-rapport in 2001 het onderwijssysteem op de schop gegaan. Daar worden leerlingen later verdeeld over onderwijsniveaus en is de doorstroming verbeterd. Sindsdien halen kinderen met een migratieachtergrond er betere resultaten. In Zweden worden kinderen pas onderverdeeld als ze15 jaar oud zijn, in plaats van 12 jaar zoals in Nederland, en scoren kinderen van immigranten ook een stuk beter.

Nederland wordt in het rapport genoemd als voorloper op het gebied van integratiebeleid en vroegschoolse educatie voor migrantenkinderen. Toch zou de overheid enkele rigoureuze veranderingen moeten doorvoeren, vindt Crul. Hij pleit voor brede brugklassen, zodat kinderen ook op de middelbare school nog zeker twee jaar de tijd hebben om te laten zien wat ze kunnen. "Nu gaat het langzaam steeds een stukje beter, maar zo'n maatregel zou echt zoden aan de dijk zetten."