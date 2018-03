Mysterieuze ontploffingen in Texas eisen weer slachtoffer

Bij het exploderen van een pakketje is een medewerker van pakketdienst FedEx bij de Amerikaanse stad San Antonio gewond geraakt. Het pakketje was bedoeld voor een adres in Austin. In de afgelopen weken zijn er al vier pakketjes in de hoofdstad van de staat Texas ontploft.

In het pakketje dat bij San Antonio ontplofte, zaten spijkers en ijzeren splinters. De medewerker is niet in levensgevaar. De politie vermoedt dat er een verband is met de eerdere ontploffingen.

Gouden tip

De mysterieuze reeks ontploffingen begon op 2 maart toen een man om het leven kwam toen een pakketje voor zijn deur explodeerde. Daarna volgden nog drie ontploffingen met pakketjes. Daarbij viel één dode en raakten vier mensen gewond. De laatste ontploffing was gisteren.

De politie heeft nog geen idee wie er achter de ontploffingen zit. Er zijn zo'n 500 agenten van buiten Texas ingezet om te helpen bij het onderzoek. Ook is er een beloning van ruim 90.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.