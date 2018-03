Dode en gewonden door ontplofte pakketjes in Austin

In de Amerikaanse stad Austin zijn bij twee huizen pakketjes ontploft. Daarbij is een 17-jarige jongen omgekomen en zijn twee vrouwen gewond geraakt. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is met een explosie eerder deze maand, waarbij ook een dode viel.

Bij alle incidenten waren pakketjes voor de deur achtergelaten en ontploft nadat de slachtoffers ze hadden opgepakt of geopend. De politie van de Texaanse stad waarschuwt inwoners alert te zijn op onverwachte pakketjes die bij woningen worden achtergelaten.

Mogelijk racistisch

Alle slachtoffers zijn zwarte Amerikanen of hebben een Latijnse achtergrond. "We sluiten niet uit dat het om een racistische daad gaat, maar het is te vroeg om dat met zekerheid te zeggen", aldus de politie.

Bij de eerste explosie van gisteren kwam de 17-jarige jongen om het leven toen het pakketje in de keuken ontplofte. Een vrouw die ook in het huis was, raakte gewond en is niet in levensgevaar. Later op de dag raakte bij een tweede explosie een 75-jarige vrouw zwaargewond. Haar toestand is volgens de politie kritiek.

De eerdere ontploffing was op 2 maart. Het slachtoffer was een 39-jarige man. Aanvankelijk zei de politie dat er geen aanwijzingen waren voor terrorisme. Inmiddels behandelt de politie die explosie als moord.