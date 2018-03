'Hoofd beveiliging weg bij Facebook na conflict over aanpak nepnieuws'

Het hoofd beveiliging van Facebook, Alex Stamos, vertrekt volgens The New York Times bij het sociale netwerk. Hij is het niet eens met de manier waarop Facebook de verspreiding van nepnieuws en desinformatie aanpakt.

Stamos wilde graag opening van zaken geven over mogelijke pogingen van Rusland om via Facebook de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De rest van de top van het bedrijf zou hierop tegen zijn geweest, staat in een artikel van de krant.

Stamos kreeg in december al een andere rol binnen het bedrijf. Hij was niet langer verantwoordelijk voor de aanpak van de verspreiding van informatie van organisaties die gesponsord worden door overheden. Daarop kondigde hij zijn vertrek aan. Volgens ingewijden is hij overgehaald om nog tot augustus te blijven omdat een direct vertrek niet goed zou zijn voor het imago van Facebook.

Facebook kwam afgelopen weekend nog verder onder vuur te liggen omdat databedrijf Cambridge Analytica illegaal gegevens heeft verzameld van 50 miljoen gebruikers. Facebook zou dit hebben geweten maar er laks mee om zijn gegaan. Cambridge Analytica was betrokken bij de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.