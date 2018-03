Gemeenten steeds creatiever in aanpak van winkelleegstand

Ideeënbus in Assen

In Assen staat nog altijd bijna 20 procent van de winkels leeg en dat zit de gemeente behoorlijk dwars. Een paar jaar werd er gehoopt dat een nieuw outletcentrum het tij zou keren, maar de provincie zette een streep door deze plannen. De stad is nu van plan de binnenstad te vernieuwen maar dan wel op basis van ideeën van de bewoners. "Het is essentieel Assenaren te betrekken in dit proces. Afgelopen weken hebben we het plein ingericht als een huiskamer om zo mensen te stimuleren even te stoppen en inbreng te geven. Bij scholen en verzorgingshuizen zetten we ook ideeënbussen neer", zegt Anry Kleine Deters, wethouder in Assen.

Mensen kunnen tot half mei ideeën inleveren. Alle ingebrachte ideeën zullen dan worden gepresenteerd in de foyer van de stadsschouwburg. Daarnaast worden stadspanden opgeknapt en komen er meer woningen in het centrum. "In 2021 willen we weer in de top-10 beste binnensteden van Nederland", zegt Anry Kleine Deters.