'Korps Mariniers loopt leeg door aanstaande verhuizing naar Vlissingen'

Het Korps Mariniers kampt met een grote leegloop doordat de kazerne in 2022 gaat verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De militairen die nu in de provincie Utrecht zijn gestationeerd zien het niet zitten om naar Zeeland te gaan, meldt de Volkskrant.

Uit cijfers die deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers vertrokken. In de voorgaande jaren waren dit er gemiddeld 23 per kwartaal.

Als de leegloop doorzet, dan is het personeelsbestand van de elite-gevechtseenheid aan het einde van het jaar met 10 procent gekrompen. "Als dit zo doorgaat is er straks geen korps meer om te verhuizen", zegt voorzitter Bert van de Wakker van de medezeggenschapscommissie van het Korps Mariniers tegen de krant.

Zorgen om banen en koophuizen

De mariniers zijn vooral bang dat hun partners in Vlissingen geen nieuwe baan kunnen vinden. Ook vrezen ze dat ze een koophuis nooit meer kwijtraken als ze weer weg willen uit de Zeeuwse stad. Daarnaast zouden er te weinig schietbanen zijn en zijn de militairen daardoor vaker van huis door schiettrainingen elders in het land.

De Koninklijke Marine erkent dat veel mariniers hun biezen pakken, maar een woordvoerder zegt tegen de Volkskrant dat het "nog geen invloed heeft op de gevechtskracht op operaties". Wel is een eenheid tijdelijk opgeheven. "Beter twee goed gevulde squadrons, dan drie deels gevulde", is de verklaring.

Volgens Van de Wakker vertrekken vooral onderofficieren en zijn die lastig te vervangen, omdat het gemiddeld 5 tot 10 jaar duurt voor iemand onderofficier wordt.