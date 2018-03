Zaanstad mag overlastgevers weren

De gemeente Zaanstad mag maatregelen nemen om overlast en criminaliteit door jongeren in twee wijken in Zaandam tegen te gaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven om mensen te weren uit huurwoningen, als zij waarschijnlijk voor overlast of criminaliteit zouden zorgen.

De wijk Poelenburg en de naastgelegen buurt Peldersveld hebben al jaren te maken met probleemjongeren. In 2016 kwam Poelenburg landelijk in het nieuws, onder meer door een treitervlogger die overlast veroorzaakte met zijn vrienden. De gemeente voerde toen een samenscholingsverbod in in de wijk. Premier Rutte noemde de herrieschoppers destijds "tuig van de richel".

Leefbaarheid

Door te kunnen blokkeren wie er in de wijken komen te wonen, wil de gemeente Zaanstad de leefbaarheid ervan vergroten en de overlast en criminaliteit beperken. Eerdere maatregelen van de gemeente, zoals extra cameratoezicht, meer wijkagenten en het bouwen van nieuwe (duurdere) woningen, heeft volgens de gemeente nog niet genoeg resultaat gehad.

De minister geeft de gemeente daarom toestemming om te kijken of nieuwe bewoners bekend zijn bij de politie en eerder voor overlast hebben gezorgd. Onder meer mensen die zorgen voor geluids- of stankoverlast of een strafblad hebben kunnen op deze manier worden geweerd.

De maatregel geldt in eerste instantie vier jaar. Daarna kan de gemeente verlenging aanvragen. Wel moet Zaanstad dan aantonen dat de maatregel nog steeds nodig is.