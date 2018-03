Facebook opnieuw in crisis, ditmaal over gebruikersdata

Het voelt als heel veel: de data van 50 miljoen Facebook-gebruikers die mogelijk zijn gebruikt tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De eerste nuance die moet worden aangebracht, is dat van de 50 miljoen er 30 miljoen waren die genoeg informatie bevatte om een profiel op te stellen, schreef The New York Times dit weekend. Dat is alsnog een hoop. Daarnaast is het onduidelijk in hoe en of die data daadwerkelijk zijn gebruikt tijdens de presidentsverkiezingen.

De gegevens werden verzameld via de app thisisyourdigitallife. De 270.000 gebruikers werden gevraagd in te loggen met Facebook (iets wat voor veel apps standaardpraktijk is, het verlaagt de drempel). Toen dit gebeurde, in 2014, mochten app-ontwikkelaars ook informatie over de vrienden van de gebruikers opvragen. Dat was legaal, legde techsite Recode dit weekend uit, en een bekende praktijk. Het is iets waar wetenschappers al jaren voor waarschuwen. Sindsdien zijn de regels wel aangepast.

De belangrijkste informatie die via de app binnenkwam, waren de likes. Als jij een pagina liket, bijvoorbeeld die van de lokale moskee, kerk of een politieke partij, zegt dat iets over jou. Op basis daarvan kunnen adverteerders besluiten om gerichter reclames op Facebook te plaatsen.

Impact relativeren

Maar, wat levert dat op? Frederik Zuiderveen Borgesius en Sanne Kruikemeier, onderzoekers aan de UvA, publiceerden eerder dit jaar samen met anderen een onderzoek naar het gebruik van micro-targeting. Zij relativeren de impact.

"We weten dat sociale media in het algemeen een kleine invloed hebben om verkiezingen", zegt Kruikemeier. Volgens de onderzoekster waren de digitale campagnes van Donald Trump en Hillary Clinton waren min of meer gelijk. "Al met al is er weinig bewijs dat hun online berichten echt veel impact hebben gehad." Daarnaast merkt ze op dat je waarschijnlijk van verschillende politieke organisaties iets in je tijdlijn ziet.

"Ik ben een beetje sceptisch over het effect van micro-targeting op verkiezingen", voegt Zuiderveen Borgesius daaraan toe. "Ja natuurlijk, gerichte advertenties zijn effectiever dan niet gerichte, maar we moeten ons er niet blind op staren." Tegelijkertijd erkent hij wel dat beïnvloeding van slechts een klein aantal stemmen het verschil kan maken bij verkiezingen.