EU wil uitleg van Amerikanen over misbruik gegevens Facebook

De Europese Unie vraagt de Amerikanen om opheldering over het mogelijke misbruik van persoonlijke gegevens van 50 miljoen voornamelijk Amerikaanse Facebookgebruikers. Eurocommissaris Vera Jourová reist vandaag naar Washington om in gesprek te gaan met Facebook en de Amerikaanse overheid.

Zaterdag werd bekend dat miljoenen persoonsgegevens van Facebookgebruikers op geraffineerde wijze zijn verzameld door het bedrijf Cambridge Analytica. De gegevens werden gebruikt om mensen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 persoonlijk te benaderen met politieke boodschappen en in te spelen op hun angsten en verlangens.

Onaanvaardbaar

De Europese Unie vindt het misbruik onaanvaardbaar. "Vreselijk als het wordt bevestigd. Dit willen we niet in de EU", zei Jourová. Ze gaat met de Amerikaanse minister Ross van Economische Zaken in gesprek over het privacyshield, een overeenkomst over de bescherming van Europese persoonsgegevens die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani spreekt van een onacceptabele inbreuk op de privacyrechten van burgers. Hij wil digitale platforms ter verantwoording roepen en stelt een onderzoek in om erachter te komen of er nog meer persoonsgegevens zijn misbruikt.

Brexit-bemoeienis

Cambridge Analytica heeft een vestiging in Londen en kwam al eerder in opspraak vanwege het verzamelen van Facebookdata bij het Britse referendum over het verlaten van de Europese Unie. De Britse premier May is bezorgd. "De beschuldigingen zijn erg verontrustend. Mensen moeten er zeker van zijn dat privégegevens worden beschermd".

De Britse autoriteiten onderzoeken de zaak. May verwacht daarbij volledige medewerking van Facebook, Cambridge Analytica en alle andere betrokkenen.