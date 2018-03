Kabinet wil strengere screening kandidaat-bestuurders

Vriendjespolitiek

De afgelopen tijd kwamen steeds vaker gemeenten in opspraak door dubieuze praktijken van lokale politici. Bestuurders werden verdacht van belangenverstrengeling, vriendjespolitiek of verkeerd declaratiegedrag. Het gaat bijvoorbeeld om het afgeven van een bouwvergunning of het hebben van banden met projectontwikkelaars.

De nieuwe landelijke integriteitstoets moet ook voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren.