Italië neemt schip van hulporganisatie in beslag

De Italiaanse autoriteiten hebben een schip van een hulporganisatie in beslag genomen. Het schip had 218 migranten aan boord, die in de haven van Pozzallo op Sicilië van boord zijn gegaan. De hulporganisatie ProActiva weigerde de migranten op zee over te dragen aan Libië of Malta. Italië heeft ze nu met tegenzin toegelaten.

De bemanning is aangehouden en de commandant en de coördinator van het schip zijn aangeklaagd voor medewerking aan illegale migratie en het overtreden van internationale regels.

Ze zouden bereid zijn geweest tegen de afspraken in migranten naar Italië te brengen in plaats van ze over te dragen aan Libië.

Italië wil om de stroom migranten terug te dringen alleen nog schepen toelaten van niet-gouvernementele organisaties die zijn aangesloten bij Frontex, het EU-agentschap dat de buitengrenzen van Europa bewaakt.