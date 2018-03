Meldingen van verkiezingsfraude bij presidentsverkiezingen Rusland

Bij de presidentsverkiezingen in Rusland staat de uitslag vast. Vladimir Poetin kan zonder twijfel aan zijn volgende termijn beginnen. De steun voor de zittende president is groot, maar hij is dan ook de enige die alle ruimte kreeg om campagne te voeren.

Toch wil het Kremlin het zekere voor het onzekere nemen en zoveel mogelijk Russen naar de stembus trekken en een opkomst te behalen van minstens 70 procent. Het Kremlin heeft 1500 buitenlandse waarnemers toegelaten, zodat zij kunnen zien dat de verkiezingen eerlijk verlopen.

Toch nemen niet alle leden van stembureaus het zo nauw met de regels. Op de website van MBG-media worden meldingen van stembusfraude bijgehouden. Er zijn meerdere filmpjes te zien van stembureauleden die stapels biljetten in de stembussen stoppen. Ze deinzen er niet voor terug om dat te doen in het zicht van de bewakingscamera's.