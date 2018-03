Hawkings laatste artikel mogelijk zijn belangrijkste nalatenschap

De Britse natuurkundige Stephen Hawking beschreef kort voor zijn dood hoe het bestaan van andere universums kan worden aangetoond. Hij deed dat samen met zijn Belgische collega Thomas Hertog, met wie hij jarenlang heeft samengewerkt. A smooth exit from eternal inflation ligt ter beoordeling bij het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Physical Review Letters.

De beroemde Britse natuurkundige overleed woensdag. Net voor zijn dood voltooide hij een artikel, dat volgens de Britse krant The Sunday Times mogelijk zijn belangrijkste nalatenschap is voor de mensheid.

Straling universums meten

Hawking publiceerde in 1983 met zijn Amerikaanse collega James Hartle de theorie over de oerknal en het ontstaan van het alsmaar uitdijende heelal. Die theorie leidde tot het inzicht dat er niet een universum is, maar dat er meer universums moeten zijn. Die zouden een achtergrondstraling in het heelal veroorzaken.

In het onlangs voltooide artikel beschrijven Hawking en zijn co-auteur Hertog hoe, met behulp van een ruimteschip, die straling zou kunnen worden gemeten en zo het bewijs kan worden geleverd voor het bestaan van een 'multiversum'.

De Belgische wetenschapper zegt in Het Laatste Nieuws dat het artikel Hawking mogelijk de Nobelprijs voor Natuurkunde had opgeleverd. Nu hij is overleden, kan dat niet, omdat een Nobelprijs niet postuum wordt toegekend.