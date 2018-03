Griet Op de Beeck: 'Boekenweek warm bad, maar recensies verschrikkelijk'

De schrijver zit deze middag op verschillende trajecten klaar om lezers te ontmoeten tijdens een 'Meet & Griet'. Traditiegetrouw kunnen ze vandaag met het boekenweekgeschenk op zak gratis met de trein reizen.

Hoofdconducteur Everhard Arends begeleidt Op de Beeck en geniet daar zichtbaar van. Hij las op één na al haar boeken. "Gij nu staat nog op m'n lijstje. Ze is een van de beste schrijvers van dit moment."

De conducteur leest wat af, in z'n vrije tijd en tijdens al z'n pauzes en het overstappen. "Maar alleen in de kantine, niet als ik onder de reizigers ben."

Onder de mensen

In een vorig leven verkocht Arends een kwart eeuw lang boeken in een winkel in Arnhem. Maar in 2013 kwam daar door de crisis een eind aan. "De omzet ging zo hard omlaag, er was gewoon te weinig werk." Nu werkt hij dus op de trein. "Ik ben weer onder de mensen. Dat is het leuke van dit vak, het contact met de reiziger. Ik word betaald om gastheer te zijn."

Inmiddels mist hij het boekenvak niet meer, zegt hij. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Als ik de boeken die mensen in de trein lezen ken, stel ik daar een vraag over of geef ik advies. En als ik het zelf niet ken, vraag ik wat ze lezen." Met de reizigers over zijn verleden in de boekwinkel praten doet hij niet. "Daar zitten ze niet op te wachten denk ik."