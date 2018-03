Vader die misbruikarts Nassar aanviel doneert giften

De man die veroordeeld pedoseksueel Larry Nassar aanviel in de rechtszaal geeft het geld dat voor hem is ingezameld weg. Vier organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van misbruik krijgen 30.000 dollar.

Randall Margraves' drie dochters werden misbruikt door Nassar in zijn tijd als sportarts. Tijdens het proces in de Amerikaanse staat Michigan vroeg hij de rechter hem enkele momenten alleen met Nassar in een kamer te laten. Toen de rechter dat afwees, probeerde hij Nassar in de rechtszaal te grijpen.