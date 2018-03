Online supermarkt Picnic gaat de grens over

Boodschappenbezorger Picnic breidt uit naar Duitsland. De online supermarkt start over vier weken met een bezorgdienst in de regio rond Düsseldorf, niet ver van de grens met Limburg.

Picnic begint in de plaatsen Kaarst, Neuss, Meerbusch en een deel van Düsseldorf zelf. Net als in Nederland wil de online supermarkt daarna stad voor stad uitbreiden. In eerste instantie worden er twintig elektrische wagentjes ingezet.

Proef

De boodschappenbezorger besloot tot de uitbreiding na een proef in een aantal Duitse steden. "Die verliep heel erg goed", zegt medeoprichter Michiel Muller. Hij wijst erop dat veel supermarkten in Duitsland nog geen bezorgservice hebben en dat Nederland wat dat betreft voor loopt op de oosterburen. "Er liggen voor ons volop kansen."

In Nederland is Picnic actief in 37 steden, waaronder Utrecht, Zoetermeer, Schiedam en Ede. Uiteindelijk wil de dienst in bijna heel Nederland bezorgen.

Picnic kreeg vorig jaar nog een investering van 100 miljoen euro om verder uit te breiden. Toen draaide het bedrijf zo'n 30 miljoen euro omzet. Inmiddels is dat volgens Muller ongeveer 100 miljoen.

Concurrentie

Picnic is niet de enige supermarkt die profiteert van de groeiende populariteit van online boodschappen doen. Marktleider Albert Heijn begon al in 2001 met het thuisbezorgen van boodschappen. Inmiddels draait Albert Heijn daarmee een omzet van naar schatting 400 miljoen euro en bezorgen ze in bijna heel Nederland.

Branchegenoot Jumbo volgde in 2015. De keten heeft nu 390 pick-up points waar klanten hun bestelde boodschappen kunnen ophalen. 250 locaties hebben ook een bezorgdienst. Met die activiteiten haalde Jumbo in 2016 een omzet van zo'n 125 miljoen euro. Volgens een woordvoerder is die vorig jaar verdubbeld. De supermarkt heeft de ambitie om binnen een paar jaar marktleider te worden.