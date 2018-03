Grootste Facebooklek ooit: gegevens 50 miljoen kiezers buitgemaakt

In het geval van de Amerikaanse verkiezingen is nu pas duidelijk op welke schaal het vergaren van gegevens gebeurde en vooral: op welke wijze. Wylie zegt daarover tegen The New York Times: "Regels doen er voor hen niet toe. Voor hen is dit een oorlog, en het is allemaal eerlijk."

Het vergaren van gegevens ging als volgt: een deel van de data is verkregen onder het mom van academisch onderzoek. 270.000 Facebookgebruikers kregen betaald om een persoonlijkheidstest te doen via de app thisisyourdigitallife. Maar de app vergaarde ook alle gegevens van de vrienden van die 270.000 gebruikers. Dit leidde tot een database met vijftig miljoen accounts.

Met de database werd vervolgens software ontwikkeld om Facebookprofielen te beoordelen: wat gaat de gebruiker stemmen? En hoe kunnen we hem of haar beïnvloeden? Hier konden dan gepersonaliseerde politieke advertenties op worden gemaakt.

Twee jaar gewacht

Facebook ondernam pas actie na twee jaar. Het vroeg Wylie en collega's alle onrechtmatig verkregen gegevens te wissen. Wylie noemt dat verbijsterend. "Ze hebben twee jaar gewacht en helemaal niets gedaan om te controleren of de gegevens waren gewist. Het enige dat ze me vroegen was een vakje aan te vinken op een formulier en het terug te sturen."

Zowel Facebook als de ceo van Cambridge Analytica verklaarde vorige maand nog tijdens een hoorzitting in het Britse parlement dat er geen gegevens van Facebookgebruikers bij Cambridge Analytica zitten. Volgens Cambridge Analytica zijn alle gegevens al verwijderd en nooit gebruikt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.