'PVV wint aan populariteit onder Syrisch-orthodoxen in Enschede'

Volgens penningmeester Akgül van de Syrische-orthodoxe kerk in Wesselerbrink wordt in zijn gemeenschap op allerlei partijen gestemd. "Traditioneel gaan er veel stemmen naar het CDA, vanwege de christelijke geloofsovertuiging. Maar ook andere partijen als de ChristenUnie, PvdA, VVD en D66 kunnen op stemmen rekenen."

"Onze gemeenschap bestaat uit allerlei lagen van de bevolking, maar binnen de gemeenschap lijkt de laatste jaren de PVV aan populariteit te winnen", signaleert de in Enschede geboren Erwin Ilgun, vicevoorzitter van de Suryoye Aramese Federatie Nederland en oud-CDA raadslid in Enschede. "Veelal wordt er gestemd op iemand uit de gemeenschap. Maar de discussie over de moskee in Enschede speelt deze verkiezingen zeker mee', omdat die zo groot en beeldbepalend is. Dit was ook voor de meeste omwonenden het bezwaar."

De populariteit van de PVV onder de Syrisch orthodoxen verbaast schrijver Abraham beth Arsan niet, die zelf een uit Turkije afkomstige christen is. "De Syrisch-orthodoxe christenen zijn gevlucht uit de islamitische wereld'', verklaart Beth Arsan. "We zijn gevlucht omdat ons geloof daar ongewenst was. We zijn altijd onderdrukt."