Merkel en Xi praten over staal na maatregelen Trump

Duitsland en China willen dat de rijkste industrielanden een oplossing bedenken voor de wereldwijde overcapaciteit op de staalmarkt. Bondskanselier Merkel en president Xi zien een grote rol voor de G20, waarin 19 landen en de EU zitten, hebben ze vandaag besproken in een telefoongesprek.

Duitsland en China krijgen te maken met Amerikaanse invoerheffingen op hun staal en aluminium. President Trump zette eerder deze maand zijn handtekening onder de maatregel die een einde moet maken aan in zijn ogen oneerlijke concurrentie, waar de Amerikaanse staalindustrie mee te maken heeft.

Dumpen

Door het geïmporteerde staal duurder te maken wil hij de concurrentiepositie van Amerikaanse staalsector versterken. Trump behoudt zich het recht voor om de tarieven per land te laten stijgen of dalen en landen van de maatregelen uit te zonderen, of ze er juist aan te onderwerpen.

Landen die te maken krijgen met de Amerikaanse tarieven dreigen terug te slaan door de invoer van Amerikaanse producten duurder te maken. Zo dreigt de EU Amerikaanse whisky, Levi's-jeans en Harley Davidson-motoren extra te belasten.

De nieuwe Duitse minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, vliegt morgen naar Washington. Hij zal daar met de Amerikanen praten over de dreigende handelsoorlog en de problemen die de VS hebben met het grote Duitse handelsoverschot.