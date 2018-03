Brandblaren en snijwonden dagelijkse kost voor scheepsslopers in Azië

De rechtbank in Rotterdam deed gisteren een historische uitspraak: de Nederlandse rederij Seatrade is als eerste in Europa veroordeeld voor het illegaal overbrengen en laten slopen van schepen, in dit geval in India. Het Openbaar Ministerie is van plan meer rederijen te vervolgen. Een woordvoerder kan geen aantal noemen, maar bevestigt wel dat er meerdere onderzoeken lopen.

Laat het een waarschuwing zijn voor andere rederijen: dat is de boodschap van het OM, dat nu ook vanuit het buitenland vragen krijgt over de precedentwerking van de uitspraak. Milieuorganisaties en ngo's zijn in ieder geval verheugd over het vonnis. De sloop van oceaantankers in landen als Pakistan, India en Bangladesh is volgens hen enorm vervuilend en kost jaarlijks tientallen levens.

'Brandwonden van de chemicaliën'

"Ik zag hoe mensen brandwonden op hun benen hadden van de chemicaliën die op het water dreven", zegt De Correspondent-journalist Dick Wittenberg. Hij was ruim vier jaar geleden op een grote scheepswerf in Bangladesh. Wat hij daar zag, maakte diepe indruk op hem.

"Er was een klein hutje waar gewonde werknemers werden behandeld. Binnen de kortste keren zaten er mensen met de meest verschrikkelijke oog- en hoofdwonden. Gigantische stukken staal worden op de werkplaats versleept of met snijbranders in stukken gesneden, allemaal met de blote hand. Alleen al in Bangladesh verongelukken er jaarlijks twintig tot veertig mensen."