Rederij beboet voor dumpen sloopschepen

Zes vennootschappen van de Groninger rederij Seatrade en twee van haar bestuurders zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot geldboetes van 50.000 tot 750.000 euro.

Verder hebben de bestuurders een beroepsverbod opgelegd en mogen ze een jaar lang geen bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij zijn. Een derde bestuurder is vrijgesproken, meldt RTV Noord.

Koelschepen

De zaak ging over het illegaal overbrengen en laten slopen van vier (koel)schepen vanuit de Europese Unie naar Turkije, Bangladesh en India. De rechtbank oordeelt dat bij vertrek uit de Rotterdamse haven in 2012 bij de rederij al duidelijk was dat de schepen gesloopt zouden worden, en dat daardoor sprake is van illegale praktijken.

Schepen die op eigen kracht naar hun laatste bestemming varen, bevatten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals bunkerolie, smeerolie en asbest. Daarom is het verboden deze vanuit de EU naar dergelijke landen te vervoeren.

Ongeloof

Woordvoerder Cor Radings van Seatrade zegt dat de vennootschappen en de veroordeelde directeuren zeer waarschijnlijk tegen het vonnis in hoger beroep gaan. Hij reageert "met verbazing en ongeloof" op het beroepsverbod voor de directeuren. "We beleven de uitspraak met gemengde gevoelens. Er is opluchting dat de rechter niet tot gevangenisstraffen is gekomen. Maar we blijven het volledig oneens met de visie op de vermeende overtreding van de afvalwetgeving."

Volgens Seatrade had de rederij niet de bedoeling de schepen naar sloopwerven te varen toen ze uit Rotterdam vertrokken. De schepen waren volgens Radings in bedrijf en ze vervoerden lading. "Het OM stelt dat het de intentie was om de schepen er te laten slopen. Wij zeggen: die beslissing is pas genomen toen de schepen uit de EU-wateren waren. Dat is een juridische aangelegenheid, maar die gaat voorbij aan de veel grotere kwestie van de wereldwijde industrie rondom de sloop van duizend schepen per jaar."

Verantwoordelijk

Radings vindt dat justitie het wereldwijde probleem van de sloopschepen tracht op te lossen door één enkele reder aan te pakken. "Seatrade wil niet weglopen voor verantwoordelijkheden. Maar recycling van schepen moet geregeld worden door internationale wetgeving."

Vakbond FNV "juicht de veroordeling van de rederij toe". De bond hoopt dat het leidt tot maatschappelijke discussie en verbetering van de omstandigheden bij de scheepssloop in landen zoals Bangladesh, Pakistan en India, stelt FNV in zijn reactie.