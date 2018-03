Een fiets, een Dixi of condooms: hoe krijg je jongeren naar de stembus?

Een fiets winnen? Gratis condooms? Politieke partijen halen in hun gemeenten van alles uit de kast om kiezers woensdag naar de stembureaus te krijgen.

In Nieuwegein wordt een mobiel toilet ingezet. Een Dixi waar jonge stemmers "hun politieke boodschap achter kunnen laten". Het hokje, schoongespoten en vol met kussens, is even geen toilet. Jongeren kunnen er op een papier schrijven wat ze belangrijk vinden. "Dit moet jongeren een stem geven. Die bereiken we niet op de standaard manieren en dus proberen we nu een andere manier. Een gepimpte schoongespoten frisse Dixi", zegt de bedenker, jongerenwerker Nienke Joustra.

Lokale politici zoeken de jongeren ook op school op. Op het ROC in Amersfoort merken ze dat niet alle leerlingen makkelijk over zijn te halen om te gaan stemmen. Landelijk zijn de niet-stemmende jongeren zelfs in de meerderheid.