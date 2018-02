Deze escaperoom moet meer jongeren naar de stembus krijgen

De gemeente Druten in Gelderland heeft twee escaperooms gebouwd om jongeren te interesseren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de kelder van het gemeentehuis moeten de jongeren hackers verslaan en zo de verkiezingen redden. Na een uur, als ze buiten staan, weten ze als het goed is meer over het werk dat hun gemeente doet.

Het is een idee van de burgemeester, Luciƫn van Riswijk (CDA). "We willen jongeren op een positieve manier betrekken bij het gemeentehuis." De burgemeester hoopt dat jongeren niet alleen weten dat er verkiezingen zijn, maar ook dat ze beter begrijpen wat er gebeurt bij hun gemeente en waarom dat voor hun belangrijk is.

Deze jongeren lieten zich opsluiten in de escaperoom: