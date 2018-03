Leukemiepatiënt met gemengd bloed (23) overleden

Leukemiepatiënt Oscar Westbroek is overleden. Hij maakte zich de laatste tijd sterk voor de zoektocht naar stamceldonoren. Met stamcellen kan leukemie worden genezen.

Oscars vader is Indisch, zijn moeder is Nederlands. Dat maakte de zoektocht naar een geschikte stamceldonor erg moeilijk. Het vinden van een match is voor alle patiënten moeilijk, maar voor mensen met een niet-westerse of etnisch gemengde achtergrond bijna onmogelijk. Dat komt onder meer doordat het stamceldonor-systeem in West-Europese landen veel verder ontwikkeld is dan in niet-westerse landen.

Donor

Deze maand hebben duizenden mensen zich aangemeld als donor bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren. De moeder van Oscar putte daar nog hoop uit, maar die bleek vergeefs. Het nieuws van zijn overlijden is bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina, schrijft RTV Utrecht.