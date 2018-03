Rutte: Britse verklaring zenuwgasaanval Rusland zeer geloofwaardig

Premier Rutte zegt dat de Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval op de ex-dubbelspion Sergej Skripal, "zeer geloofwaardig" is. De ministerraad heeft uitgebreid gesproken over de "zeer zorgwekkende" gebeurtenis.

De enige reden dat Rutte niet zover gaat in zijn uitspraken als de Britse premier May is een zwaarwegende politieke afspraak. Nederland moet zelf over de informatie en het bewijsmateriaal beschikken, voordat de regering zo'n zware conclusie trekt. En dat is nu niet het geval.

Dader

Gisteren gaven de politieke leiders van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk een gezamenlijke verklaring uit. May, Trump, Merkel en Macron wijzen in de verklaring Rusland aan als enig mogelijke dader.

Nederland doet dat dus niet met zoveel woorden. Op de vraag aan Rutte of dat komt omdat er andere belangen meespelen, zoals het onderzoek naar de neergehaalde MH17, reageert hij stellig: "Nee." Het heeft uitsluitend met het bewijsmateriaal te maken.