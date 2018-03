Oost-Europeanen moeten snel weg van chaletpark in Epe

Op camping de Beekhorst wonen tientallen Roemenen, Bulgaren en Polen. Zij werken in fabrieken in de omgeving. Een aantal van hen woont er met kinderen.

De gemeente wil al langer van de gastarbeiders op het chaletpark af. Een bezettingsactie in november van de bewoners van de camping op het gemeentehuis leverde niets op. Volgens Epe is het park een criminele broedplaats. Er werden bij een controle harddrugs en wapens gevonden.

Volgens de gemeente heeft de eigenaar het probleem "zelf gecreƫerd." Hij wist al tien jaar dat er geen permanente bewoning op zijn campingpark is toegestaan.

"Hij heeft de afgelopen vier jaar bewust permanent gehuisvest in chaletjes en daar flink aan verdiend", schrijft de gemeente in een reactie. "We hebben diverse gesprekken gevoerd met hem onder begeleiding van een mediator en aangeboden om hem te helpen zijn park weer recreatief te maken."

Verloedering

Op het park wordt streng gecontroleerd en gehandhaafd vanwege een project om illegale bewoning en criminaliteit op de Veluwe tegen te gaan. De provincie kwam onlangs ook met een plan om verloedering op vakantieparken tegen te gaan.

De bewoners willen volgende week woensdagavond met hun inboedel bij het gemeentehuis van Epe intrekken, omdat ze niet voor een reguliere woning in aanmerking komen.