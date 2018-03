Brazilianen rouwen om vermoorde politica Marielle Franco

In verschillende Braziliaanse steden zijn mensen de straat opgegaan om de vermoorde politica Marielle Franco te herdenken. Alleen al in Rio de Janeiro waren tienduizenden mensen op de been.

De 38-jarige Marielle Franco was raadslid was in Rio. Zij werd woensdag samen met haar chauffeur doodgeschoten in het centrum van de stad.

De auto waarin ze zaten werd vanuit een andere auto negen keer onder vuur genomen. Franco en de chauffeur waren op slag dood. Een persvoorlichter die ook in de auto zat, raakte gewond.

Politieke afrekening

Franco was erg geliefd in Brazilië omdat ze opkwam voor onder meer vrouwenrechten en minderheden. Toen ze werd beschoten kwam ze net terug van een bijeenkomst waar werd gepraat over de positie van zwarte vrouwen.

Wie er achter de moord op Franco zit, is niet bekend. Wel wordt er rekening gehouden met een politieke afrekening.

Ze was sinds 2016 gemeenteraadslid voor de socialistische partij. Vorige maand werd ze benoemd tot voorzitter van een commissie die over de politie-inzet in de favela's van Rio gaat. Zij groeide zelf ook op in een van de favela's.

Leger

Vorige maand nam het Braziliaanse leger de leiding over van de politie in Rio de Janeiro om het drugsgeweld in de deelstaat te stoppen. President Temer tekende daarvoor een decreet. Franco was fel tegenstander van de maatregel.

Volgens haar moest het leger niet alleen worden ingezet tegen drugsbendes maar ook tegen milities die de dienst uitmaken in arme delen van Rio. De milities bestaan voornamelijk uit oud-militairen en oud-politieagenten.

Ze worden ervan beticht dat ze de bevolking intimideren in de strijd tegen drugsbendes. Ze zouden hulp krijgen van het leger en de politie. Franco bracht de misstanden aan het licht.

Een dag voor voor ze werd vermoord twitterde Franco nog over het geweld in de Braziliaanse krottenwijken: "Hoeveel meer moeten er sterven voor deze oorlog eindigt?"

De Braziliaanse president Michel Temer noemt de moord op de politica een aanval op de democratie en de wet. De minister van Veiligheid zegt er alles aan te doen om de daders te pakken. "Het recht zal geschieden", zei Jungmann in een verklaring.