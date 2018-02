Leger Brazilië moet eind maken aan geweld in Rio

Het Braziliaanse leger neemt de leiding over van de politie in Rio de Janeiro om het geweld in de deelstaat te stoppen. De afgelopen tijd was er een toename van aanvallen door drugsbendes en paramilitaire milities in Rio.

Het leger werd al ingezet om de politie te ondersteunen, maar neemt nu het bevel helemaal over. President Temer heeft daarvoor een decreet getekend dat met onmiddellijke ingang van kracht is.

Volgens Temer heeft de georganiseerde misdaad de staat volledig in handen. Er zijn dagelijks schietpartijen, het aantal moorden is in vergelijking met 2015 met een kwart gestegen en tijdens het afgelopen carnaval werden grote groepen toeristen en inwoners van Rio beroofd.

"Er zijn extreme maatregelen nodig om de situatie weer onder controle te krijgen", meent Temer. Zijn defensieminister zei dat er geen risico is voor de democratie, hoewel Brazilië tussen 1964 en 1985 een militaire dictatuur kende.