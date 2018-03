Geen vogelgriep bij buren besmette boerderij Kamperveen

Drie pluimveebedrijven in de buurt van een eendenboerderij in het Overijsselse Kamperveen waar deze week vogelgriep werd vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder is na onderzoek ervan overtuigd dat op het getroffen eendenbedrijf een zeer besmettelijke variant van het virus rondwaarde. De bijna 30.000 eenden op de boerderij zijn geruimd. De besmetting kwam dinsdag aan het licht.

Ook 40.000 vleeskuikens van een fokbedrijf dat direct naast de getroffen boerderij zit, werden uit voorzorg geruimd. Een andere pluimveehouder die ook minder dan een kilometer verderop is gevestigd, werd volgens RTV Oost wel gespaard.

Extra onderzoek

De besmette boerderij is binnen vier jaar al drie keer getroffen door de vogelgriep. Het ministerie van Landbouw gaat daarom extra onderzoek doen. Bekeken wordt of het virus is meegelift in baggerslib uit de sloot dat rond het getroffen bedrijf was uitgereden.