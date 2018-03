Verdachte kassier gepakt in onderzoek naar nepmedewerkers fiscus

In een grote oplichtingszaak rond nepmedewerkers van de Belastingdienst heeft de politie een nieuwe aanhouding gedaan in Spanje. De 29-jarige man werd internationaal gezocht en liep tegen de lamp bij een controle.

In januari pakte de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verschillende verdachten op tijdens invallen in Arnhem. Ze zouden deel uitmaken van een bende die met babbeltrucs zeker 170 middenstanders heeft getild voor in totaal 2,2 miljoen euro.

De criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en hielden de ondernemers voor dat ze een belastingschuld hadden, die onmiddellijk betaald moest worden. De FIOD vond onder meer een bel-scenario, waarin uitgeschreven stond wat de oplichters precies moesten zeggen.

Geldezels

Om het geld te incasseren, maakte de bende gebruik van geldezels. Dat zijn mensen die hun bankrekening (vaak tegen een kleine vergoeding) ter beschikking stellen aan criminelen. Zodra het geld was overgemaakt, werd het contant opgenomen bij een pinautomaat door 'kassiers' van de bende.

De man die gisteren in Spanje is aangehouden, fungeerde vermoedelijk ook als kassier. Naar verwachting wordt hij binnenkort overgeleverd aan Nederland.

In totaal heeft de FIOD in deze zaak zicht op meer dan 230 geldezels. Tot nu toe zijn veertig mensen aangehouden en verhoord op verdenking van witwassen. De rest krijgt binnenkort een oproep om zich te melden. Tot nu toe heeft niemand dat uit eigen beweging gedaan.

Fraude gaat door

Opvallend is dat de fraude ondertussen gewoon doorgaat. "Het lijkt erop dat de aangehouden verdachten binnen de criminele organisatie zijn vervangen", stelt de FIOD.

Wel is de werkwijze iets veranderd. De nepmedewerkers van de Belastingdienst zeggen nu dat het gaat om een schuld die te maken heeft met de inkomstenbelasting. Ze laten hun slachtoffers een klein bedrag overmaken op de echte rekening van de Belastingdienst en een veel hogere 'boete' op een rekening die door de bende wordt gebruikt.

Op dit moment zitten in Nederland nog drie verdachten vast in deze zaak. Volgende maand moeten zij voor het eerst voor de rechter verschijnen. Twee anderen mogen hun proces thuis afwachten.

Naar verschillende andere verdachten is de FIOD nog op zoek. De top van de organisatie zit vermoedelijk in het buitenland, buiten bereik van de Nederlandse autoriteiten.