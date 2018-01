R. was een geldezel: 'Ze zeiden dat het een soort witwassen was'

Als hij had geweten dat de pakkans 100 procent was, had hij het nooit gedaan. De 24-jarige R. was vorig jaar geldezel voor een groep criminelen. Nu kan hij nergens meer een bankrekening openen en misschien wacht hem een celstraf. "Waarom doe je zoiets? Je denkt niet na. Je zit in de problemen en je wil eruit."

R. is een typisch voorbeeld van iemand die is geronseld door criminelen. Vermoedelijke leden van een vergelijkbare bende werden vanmorgen vroeg aangehouden. Zij hadden zich voorgedaan als medewerkers van de Belastingdienst.

Ideale prooi

We spreken hem in het centrum van Utrecht. R. (hij wil graag anoniem blijven) is nu clean, maar een paar maanden geleden was hij verslaafd, dakloos en zat hij diep in de schulden. Een ideale prooi voor oplichters die het op zijn bankgegevens hadden voorzien.

Ze wilden zijn bankpas en pincode hebben, vertelt R. "Iemand die ik kende, wist dat ik in de geldproblemen zat. Hij zei dat hij een oplossing had. Dat we samen konden delen. En hij vertelde me heel leuk dat het een soort witwassen was."