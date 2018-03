Mogelijk extra beveiliging voor burgemeester Voerendaal

Burgemeester Wil Houben van de Limburgse gemeente Voerendaal krijgt mogelijk extra beveiliging. Reden is dat de gemeente een stuk grond van een voormalige woonwagenlocatie wil kopen. Met de vroegere bewoners ligt Voerendaal al geruime tijd overhoop.

Op het terrein stonden twee loodsen, maar die brandden dinsdagnacht af, enkele uren voordat de grond op een openbare executieveiling van de Belastingdienst zou worden verkocht. De gemeente deed alsnog een bod van 235.000 euro. De fiscus beslist binnenkort of ze daarmee akkoord gaat.

Met de twee broers die de loodsen bezaten, ligt Voerendaal al jaren in de clinch. Zij hadden een huurachterstand en op het terrein kwamen eerder criminele activiteiten aan het licht. Uiteindelijk moesten ze het terrein van de gemeente verlaten.

Bedreiging

Gisteren werd bekend dat Houben onlangs is bedreigd met een vuurwapen door een man met een bivakmuts op. Het is onduidelijk of er een verband is met de voormalige woonwagenlocatie.

Volgens de regionale omroep L1 wil de gemeente de grond uit tactische overwegingen in bezit krijgen. Het is onduidelijk wat Voerendaal er verder mee wil doen. Voor het gebied bestaat nog geen plan. Wel laat de gemeente weten dat het "een strategische locatie" is en dat het terrein zal worden ontwikkeld tot een plek voor bedrijven. De nabijgelegen gronden zijn al in bezit van de gemeente.