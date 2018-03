Britse militairen ingeënt tegen antrax-besmetting

In het Verenigd Koninkrijk worden duizenden militairen gevaccineerd tegen antrax. De maatregel is een reactie op de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter.

Britse media melden dat de minister van Defensie Williamson dat vandaag in een toespraak bekend zal maken. Ook zou defensie 54 miljoen euro gaan investeren in een nieuw centrum dat zich specialiseert in de verdediging tegen chemische wapens.

Onder meer Sky News citeert uit de tekst van de toespraak: "Ik heb besloten om het vaccin tegen antrax beschikbaar te stellen aan de eenheden die paraat staan om meteen in actie te komen bij een aanval." Hij wil zo die militairen bescherming bieden.

Koude Oorlog

Een oud-commandant van het regiment dat gespecialiseerd is in biologische, chemische en nucleaire aanvallen verwelkomt de maatregel. Hij noemt het de herintroductie van een programma dat tijdens de Koude Oorlog werd gebruikt om militairen te beschermen.

In de toespraak zal Williamson benadrukken dat niet alleen Rusland een bedreiging vormt als het gaat om aanvallen met chemische wapens. De dreiging komt volgens hem ook van andere landen. Op welke landen hij doelt, is niet duidelijk.

Antrax dodelijk bij inademen

Antrax wordt veroorzaakt door de miltvuurbacterie. Als de bacterie wordt ingeademd krijgen mensen eerst last van de verschijnselen van verkoudheid, maar na een paar dagen worden patiënten kortademig, krijgen ze hoge koorts en hoesten ze bloed op. Zelfs bij behandeling met antibiotica overlijden de meeste patiënten binnen een dag.